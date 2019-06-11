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Garanti BBVA Mortgage'den "Önce Sabit Sonra Değişken Faizli Mortgage"

Garanti BBVA Mortgage, yeni bir ev sahibi olmak isteyenlere "Önce Sabit Sonra Değişken Faizli Mortgage" ürünüyle avantajlı konut kredisi imkânı sağlıyor

11 Haziran 2019 Salı 14:16
Garanti BBVA Mortgage'den "Önce Sabit Sonra Değişken Faizli Mortgage"

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Mortgage, yeni bir ev sahibi olmak isteyenlere "Önce Sabit Sonra Değişken Faizli Mortgage" ürünüyle avantajlı konut kredisi imkânı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Mortgage, yeni bir ev sahibi olmak isteyenlere "Önce Sabit Sonra Değişken Faizli Mortgage" ürünüyle güncel piyasa koşullarıyla uyumlu ve avantajlı konut kredisi imkânı sağlıyor. Uygulama kapsamında konut almak isteyenler, öncelikle krediyi aldığı dönemde sabit faiz kullanarak piyasanın durumunu gözlemleme, sonraki dönemde ekonomik gelişmelerin olumlu seyretmesi ve enflasyonun düşmesine paralel olarak kredi faizini düşük orandan ödeme fırsatını yakalıyor.

Söz konusu ürünle konut almayı tercih edenler, kredilerini 5 yıla kadar, belirleyecekleri belli bir dönem boyunca sabit faizle kullanabiliyor. Dönem sonunda değişken faizli hale gelen kredilerini, sonraki dönemde de tercihlerine göre aylık ya da 3, 6 ve 12 ayda bir güncelleyerek ödeyebiliyor. Ödeme planı ise TÜFE’ye endeksli şekilde, Garanti BBVA Mortgage’nin değişken faizli mortgage faiz oranına göre otomatik olarak güncelleniyor ve her değişim döneminde bu işlem tekrarlanıyor.

240 aya kadar TL cinsinden kullanılabilen "Önce Sabit Sonra Değişken Faizli Mortgage" hakkında Garanti BBVA şubelerinden, 444 EVİM (444 3846) hattından ya da www.garantimortgage.com adresinden bilgi alınıp başvuruda bulunulabiliyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:16
  1. Garanti BBVA Mortgage

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