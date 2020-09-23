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Ekonomi Garanti BBVA, mobil bankacılığın "en iyisi” seçildi
Ekonomi

Garanti BBVA, mobil bankacılığın "en iyisi” seçildi

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu: - "Garanti BBVA Mobil üzerinden müşterilerimize sunduğumuz hizmetler ve yarattığımız değerle Stevie gibi önemli bir platform tarafından bankacılık kategorisinde Garanti BBVA Mobil ile en iyi seçilmekten büyük mutluluk duyuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:06:19 -
Garanti BBVA, mobil bankacılığın "en iyisi” seçildi

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, dünya çapında kabul görmüş başarılı kuruluşları ve yöneticileri ödüllendiren, dünyanın tek uluslararası iş ödülleri programı "Stevie International Business Awards" kapsamında 3 ödüle birden layık görüldü.

Garanti BBVA, "Mobil" kategorisinde Garanti BBVA Mobil ile "Finansal Servisler/Bankacılık" alanında altın, "En İyi Kullanıcı Deneyimi" alanında bronz, "Pazarlama" kategorisinde ise Akıllı İşlemler ile "Yılın Yeni Ürün ve Servis Tanıtımı" alanında altın ödül kazandı.

60'tan fazla ülkeden 3 bin 800'den fazla kurum ve yöneticinin yarıştığı organizasyonda, ödül alacak kurum ve yöneticilerin belirlenmesi için 250'den fazla uluslararası yönetici değerlendirmede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, Garanti BBVA olarak, dijital kanalları üzerinden sundukları ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırarak her zaman yanlarında olmaya odaklandıklarını belirtti.

Evlioğlu, şunları kaydetti:

"8,5 milyon müşterimizin aktif olarak kullandığı Garanti BBVA Mobil'e yaptığımız yatırımlarla işlem zenginliğini en üst seviyeye çıkardık. Dijital bankacılık alanındaki tecrübemizle Garanti BBVA Mobil üzerinden müşterilerimize sunduğumuz hizmetler ve yarattığımız değerle Stevie gibi önemli bir platform tarafından bankacılık kategorisinde Garanti BBVA Mobil ile en iyi seçilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yakın zamanda yenilediğimiz ve daha sade hale getirdiğimiz uygulamamızda önümüzdeki dönemde de iyi bir kullanıcı deneyimi yaratmaya odaklanacağız. Kullanıcılarımızın günlük finansal yaşamlarını kolaylaştıran ve finansal sağlıklarını iyileştiren adımlar atmak da önceliklerimiz arasında olacak."

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