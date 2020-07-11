Garanti BBVA, Kurban Bayramı için kredi kampanyası başlattı

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Kurban Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, avantajlı faiz oranlarıyla Bayram Kredisi kampanyası gerçekleştiriyor. İ

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaçların arttığı bu zor dönemde müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle Bayram Kredisi sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler; Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, Garanti BBVA Şubeleri ve 444 0 335 Anında Kredi Hattı’ndan kolayca kredi başvurusunda bulunabiliyor.





- "Müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz"





Bayram kredisi hakkında bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, şunları kaydetti:

“Pandemi sürecinden etkilenen çalışan, esnaf ve emekli tüm müşterilerimizin ekonomik açıdan rahatlamasına yardımcı olmak amacıyla Bayram Kredisi kampanyamızı tekrarlıyoruz. Bu dönem de artan ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle Kurban Bayramı kampanyamızla müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Müşterilerimiz, uygun faizlerle sunduğumuz bayram kredisini Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet başta olmak üzere 444 0 335 Anında Kredi Hattı’ndan ve Garanti BBVA şubelerimizden hızlı ve kolayca kullanılabilir. Garanti BBVA olarak her zaman olduğu gibi müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına destek vermeye devam edeceğiz."