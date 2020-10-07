Garanti BBVA "Kadın Girişimci Buluşmaları" dijital olarak gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA'nın Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte düzenlediği "Kadın Girişimci Buluşmaları", bu yıl dijital platformda gerçekleştirildi.

Kadın girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve deneyimin onlara aktarılması, kadınların yeni iş birlikleri kurması ve yeni pazarlara açılmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen etkinlik, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla, yazar ve sunucu Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde düzenlendi.

Bu yıl "e-Ticaret Fırsatları ve Yeni Pazarlar" başlığıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, dijitalleşmenin bütün sektörler için en büyük öncelik olduğuna dikkati çekti.

Baştuğ, Kovid-19 sürecinin, hayatın doğal akışını dijital dünyanın ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterdiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Teknolojiye 25 yıldır en büyük yatırımı yapan Garanti BBVA, bunun sonucunu 14 milyon müşterisine, pandemi döneminde, kesintisiz hizmet verirken ve çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin sağlığını korurken aldı. Artık hepimizin günlük parçası olan dijital dünya, Kadın Girişimci Buluşmamız için de çok etkin ve kapsamı geniş bir fırsat sundu bize. Bu yıl ilk kez, programımızı, dijital kanaldan yapıyoruz."

Baştuğ, 14 yıldır her geçen gün daha fazla istekle büyüttükleri platformun, Türkiye'de, kadın girişimcilerin gücünü, sayısını ve ekonomiye katkısını artırarak devam ettiğini söyledi.

Recep Baştuğ, "Bundan sonrası için ana amacımız; global bakış açısıyla kadın girişimcilerin sadece yerelde değil, uluslararası arenada da ticarete yönelmesini sağlamak ve onları bu yönde desteklemek." diye konuştu.





- "Kadınlar ekonomiye erkekler kadar katılırsa yüzde 30 zenginleşiriz"





Kadın Girişimcileri Derneği Başkanı Erdem, içinde bulundukları bu kritik dönemde üstünde durulması gereken hususun; "kadınların ekonomik faaliyetlere katılım konusunda şimdiye kadar başardıklarının Kovid-19 nedeniyle kaybedilmemesi" olduğunu söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de girişimciliğin sağladığı fırsatların ve pazarların ekonomilerin değişimi ve gelişiminde büyük rol oynadığını dile getiren Erdem, şu açıklamalarda bulundu:

"Kadın girişimcilerin ise bu roldeki payının ve oluşturacağı etkinin güçlü bir yer tuttuğunu her fırsatta görüyoruz. Dolayısıyla bu dönemde kadın girişimcilerin özellikle desteklenmesi, kadın istihdamının korunması büyük önem taşıyor. Bu sebeple kadın girişimcilere ciddi bir fayda sağladığımız Kadın Girişimci Buluşmalarımız büyük önem taşıyor. Kadınlar ekonomiye erkekler kadar katılabilirse Türkiye'nin zenginliğinin yüzde 30 artacağını biliyoruz. Ülke olarak cinsiyet eşitliğini destekleyen kültürü hayatın her alanında egemen kılmalıyız"

Erdem, Bakan Pekcan'a ve Garanti BBVA'ya destekleri nedeniyle teşekkür ederek, pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden kendilerini girişimciliğin gücünün ve enerjisinin çıkartacağını sözlerine ekledi.





- Kolay İhracat Platformu'na dair detaylar paylaşıldı





Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Yasin Uzun, etkinlikte, 28 Ağustos'ta hizmete açılan ve tanıtımı bizzat Bakan Pekcan tarafından gerçekleştirilen Kolay İhracat Platformu'na ilişkin detaylar paylaştı.

İhracatta dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen, Türkiye'nin ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlamayı amaçlayan yapay zeka destekli Kolay İhracat Platformu'na dair sunumda, kadın girişimcilerle ayrıntılar paylaşıldı.

Etkinlikte, Bee'o Propolis'in kurucularından ve 2016 yılı Türkiye'nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi ödülü sahibi Aslı Elif Tanuğur Samancı da rol model olma konusunda ilham veren hikayesini paylaştı.

Katılımcılar, işlerinin gelişmesi ve sürdürülebilirliği için fayda sağlayacak dijitalleşen iş dünyası, dış ticarette ödeme yöntemleri, dış pazarlara erişim ve teşvikler gibi konularda bilgi sahibi oldu.