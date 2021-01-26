Garanti Bankası çalışma saatleri Garanti Bankası çalışma saati 2021
Banka çalışma saatleri Garanti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalarda para çekme başta olmak üzere konut kredisi, taşıt kredisi, fatura ödeme, çek-senet, EFT gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyenler banka çalışma saatlerini sorgulamakta. Korona salgını tedbirleri kapsamında bankalar da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki Garanti çalışma saatleri nedir? Garanti Bankası öğle kaça açılıyor? Garanti Bankası akşam kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri.
Koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri kapsamında değişikliğe gidilmiş ve bankaların açılış kapanış saatleri güncellenmişti. Bankaların yeni düzenlediği çalışma saatlerine göre Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye genelindeki tüm şubelerindeki çalışma saatleri belli oldu. Peki Garanti BBVA bankası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Garanti Bankası çalışma saatleri
Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Koronavirü tedbirleri kapsamında Garanti Bankası da 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.