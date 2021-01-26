  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Garanti Bankası çalışma saatleri Garanti Bankası çalışma saati 2021
Ekonomi

Garanti Bankası çalışma saatleri Garanti Bankası çalışma saati 2021

Banka çalışma saatleri Garanti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalarda para çekme başta olmak üzere konut kredisi, taşıt kredisi, fatura ödeme, çek-senet, EFT gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyenler banka çalışma saatlerini sorgulamakta. Korona salgını tedbirleri kapsamında bankalar da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki Garanti çalışma saatleri nedir? Garanti Bankası öğle kaça açılıyor? Garanti Bankası akşam kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 12:46:00 - 2021-01-26 12:47:11
Garanti Bankası çalışma saatleri Garanti Bankası çalışma saati 2021

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri kapsamında değişikliğe gidilmiş ve bankaların açılış kapanış saatleri güncellenmişti. Bankaların yeni düzenlediği çalışma saatlerine göre Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye genelindeki tüm şubelerindeki çalışma saatleri belli oldu. Peki Garanti BBVA bankası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Garanti Bankası çalışma saatleri

Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Koronavirü tedbirleri kapsamında Garanti Bankası da 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beyaz Saray hedefteki ülkeyi açıkladı: Güvenliğimizi ve refahımızı tehdit ediyor
Dünya

Beyaz Saray hedefteki ülkeyi açıkladı: Güvenliğimizi ve refahımızı tehdit ediyor

Joe Biden yönetiminin Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Donald Trump yönetiminin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerini yeniden değerlendirecekler..
Alabarda, Brett McGurk ve PKK'nın planını ifşa etti
Gündem

Alabarda, Brett McGurk ve PKK'nın planını ifşa etti

Joe Biden yönetiminin Irak'ta neler planladığı hakkında canlı yayında açıklamalarda bulunan Strateji Uzmanı ve Haliç Üniversitesi Öğretim Gö..
Abdulhamit Gül ve Süleyman Soylu üzerinden çirkin algı: Davutoğlu yine fitne peşinde!
Siyaset

Abdulhamit Gül ve Süleyman Soylu üzerinden çirkin algı: Davutoğlu yine fitne peşinde!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan açıklamala..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay