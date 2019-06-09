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Garam masala nedir? Nelerde kullanılır?

Hint mutfağının vazgeçilmez dokunuşları: baharatlar. Baharatları seven ve farklı tatlar denemek isteyenler için harika bir bitki karışımı garam masal tarifi.

09 Haziran 2019 Pazar 11:47
Garam masala nedir? Nelerde kullanılır?

Garam masala, Hindistan ve çevresinde kullanılan bol şifalı bir karışımdır. İçeriği kişisel ve yöresel olarak değişse de çok etkili olduğu aşikar. Aktarınızla birlikte bir karışım hazırlayacağınız gibi, evde de yapabilirsiniz.

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı kimyon tohumu
  • 3/4 çay kaşığı tane karanfil
  • 1 yemek kaşığı tane karabiber
  • 1,5 tatlı kaşığı çörek otu
  • 4 yemek kaşığı kişniş tohumu
  • 1 çay kaşığı zerdaçal
  • 1,5 tatlı kaşığı toz zencefil
  • 3/4 tatlı kaşığı siyah kakule
  • yarım çubuk tarçın
  • 2 kurutulmuş defne yaprağı
  • 1/2 küçük kurutulmuş acı biber

Bütün malzemeleri havanda döverek homojen bir şekilde karıştırın. İsteğiniz ya da sevdiğiniz baharatlar için inisiyatif kullanabilirsiniz. Ekleme ya da çıkarma yapabilirsiniz. Kendi damak tadınıza uygun hale getirebilirsiniz.

Garam masala nerelerde kullanılır?

Bu karışımı et, balık ve tavuklarda kullanabileceğiniz gibi, çorbalarınıza da ekleyebilirsiniz. Sade bir yemeği harika bir lezzete dönüştürdüğü kesin. Baharatları ve farklı karışımları denemeyi seviyorsanız kullanmalısınız.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:47
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