SON DAKİKA
48 ayrı suç kaydı var! 3 yıldır aranıyordu, tatlıcıda yakalandı

29 ilde 48 ayrı suça karıştığı belirlenen ve hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekiplerinin takibi sonucu tatlıcıda yakalandı.

Aksaray’da polis ekipleri, 3 yıldır firari olan ve 29 ilde karıştığı 48 ayrı suçtan hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 29 ilde karıştığı, 'Hırsızlık', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Konut dokunulmazlığı ihlali', 'Bilişim sistemleri banka ve kredi kartı kullanımına aracı olmak' ve 'Uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' gibi 48 farklı suçtan hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firarı alarak aranan Umut Belek'in (29) yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Belek'in saklandığı evin adresi tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, Belek'i, tatlı yemek için evinin yakınında gittiği tatlıcıda yakalandı. Umut Belek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

