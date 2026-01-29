  • İSTANBUL
Devlet 26 yıldır Apo'yu da korumuyor mu? İtirafçının korunması Özgür'ü rahatsız etti

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının itirafçılarından Aziz İhsan Aktaş'ın korunması CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i rahatsız etti.

Tencere yuvarlandı kapağını buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

Özel ve Dervişoğlu ortak basın toplantısında konuştu.

 

Özgür Özel, Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının itirafçılarından Aziz İhsan Aktaş'ın korunmasından rahatsız oldu.

Özel şunları söyledi:

"Benim oraya gittiğim araba partime ait. Aziz İhsan Aktaş'ın oraya geldiği arabanın kime ait olduğunu hepimiz biliyoruz. Aziz İhsan Aktaş'ın etrafında ana muhalefet partisini koruyan, ana muhalefet partisinin genel başkanına devletin verdiği korumalardan çok koruma vermişler, Aziz İhsan Aktaş'ı koruyorlar. Kimi, kimden koruyorsunuz? Kimi, hangi kapıdan sokuyorsunuz?"

 

Algısı elinde patladı

CHP'li belediye başkanlarının yolsuzluk ve rüşvet kepazeliğini bulandırmak isteyen Özgür Özel'in her korunan kişi sanki hükümetle işbirliği içindeymiş gibi algı operasyonu çekmeye çalışması tepkileri beraberinde getirdi.

Devletin en ağır suç işleyenleri de gerek kaçma şüphesi gerekse saldırı ihtimaline karşı korumakla yükümlü olduğunu belirten uzmanlar "Devlet 26 yıldır Apo'yu da korumuyor mu?" sorusuyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i köşeye sıkıştırdı.

