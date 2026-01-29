2 ülkeyi masaya oturtma peşinde! İsrail'de Erdoğan yine manşetlerde

TAHSİN HAN

Farklı coğrafyalardaki bir çok gerginlik ve savaşta arabuluculuk yapan ve bir çok krizi çözen Türkiye, şimdi de Amerikan’ın İran’a yönelik olası saldırısını önleme hedefinde...

Yahudi Maariv gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’la yakın tetamsta olduğunu ve olası bir saldırıyı durdurmak için büyük çasa saretiğini yazdı. “Erdoğan pes etmiyor: Türkiye, ABD ve İran arasındaki gerginliğin sorumlularını buldu” başlığına atan Maariv, “Türkiye, ABD ve İran arasındaki gerilimi azaltmak ve gerçek bir saldırıyı önlemek için yoğun çabalarını sürdürüyor. Türkler, Beyaz Saray’ın sert tutumundan İsrail’i sorumlu tutuyor ve taraflar arasındaki güven eksikliğine çözüm önerileri sunmaya çalışıyor.

ABD ve İran arasındaki artan tehditler ortamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran’ı müzakere masasına getirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir diplomatik girişim üzerinde çalışıyor. Erdoğan, Salı günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde , Türkiye, ABD ve İran’ın katılımıyla üçlü bir zirve düzenlenmesini önerdi.Habere göre, Trump, video konferans formatında bile gerçekleşebilecek bu girişime olumlu bir yaklaşım sergiledi.

ABD’NNİ BİR ÇOK TALEBİ VAR

Beyaz Saray’ın Tahran’dan talep ettiği maddeler listesi sertliğini koruyor ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ortadan kaldırılması, nükleer tesislerinin kapatılması, uzun menzilli balistik füze yeteneklerinden vazgeçilmesi ve İsrail’e yönelik tehditlerin yok edilmesi gibi maddeleri içeriyor.

Habere göre, Türkiye; Amerika’nın saldırı planının arkasındaki en büyük etkenin İsrail’den gelen baskı olduğuna inanıyor. Habere göre, Başbakan Netanyahu, Ekim ayında yapılması planlanan İsrail seçimleri öncesinde, ABD aracılığıyla veya doğrudan İran’a yönelik bir saldırı için baskı yapıyor.

FİDAN DA AKTİF ÇALIŞIYOR

Türk çabaları liderler arasındaki bir görüşmeyle sınırlı kalmadı. Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington ve Tahran arasındaki gerilimlerin doruk noktasına ulaştığı 13-20 Ocak tarihleri arasında “on kritik gün” boyunca yoğun bir diplomasi yürüttü.

Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile birkaç kez görüştü ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile doğrudan görüşmeler yaptı.

Türk yetkililerin belirttiğine göre Ankara’nın asıl amacı, doğrudan bir askeri çatışmayı önlemek ve İran’ın bombalanmadığı ve ABD’nin prestijini kaybetmediği bir durum sağlamaktır.

ANKARA SEMBOLİK ADIMLAR İSTİYOR

Ankara, değişimin anahtarının İran’ın enerji veya teknoloji alanlarında sınırlı iş birliği teklifi gibi sembolik bir adım atmasında yattığına inanıyor. Böyle bir adım, Trump’ın diplomatik yola geri dönmesini haklı çıkarmasına ve askeri çatışmaya yol açan dinamikleri dizginlemesine olanak sağlayabilir. Türkiye, Katar ve Umman gibi bölgedeki diğer ülkelerle koordinasyon içinde, krizi yumuşatmak ve tarafları genel bölgesel bozulmayı önleyecek anlaşmalara getirmek için çabalarını sürdürüyor.