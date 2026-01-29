Kış aylarında talep arttı: En çok tercih edilen turşu, satışları patladı!

Turşunun sadece sofralara lezzet katmakla kalmadığını, özellikle kış aylarında vücut direncini artıran doğal bir destekleyici olarak görüldüğünü belirten turşucu Nezaket Yüksel, havaların soğumasıyla birlikte turşuya olan ilginin belirgin şekilde arttığını kaydetti. Kış mevsiminin gelmesiyle vatandaşların daha fazla turşu tüketmeye başladığını dile getiren Yüksel, “Çubuk turşumuzun sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Salatalıktan domatese, pancardan fasulyeye, lahanadan karnabahara kadar her çeşit üründen geleneksel yöntemlerle hazırladığımız turşularımız var. Vatandaşların en çok tercih ettiği ürün ise her damak zevkine hitap ettiği için salatalık turşusu oluyor” ifadelerini kullandı. Son günlerde hastalıkların çoğalmasıyla birlikte de turşuya olan talebin çoğaldığını aktaran Yüksel, “Turşu satışları ciddi anlamda patladı” dedi. Çubuk turşusunun en önemli farkının malzemeden başladığını söyleyen Yüksel, “Biz salatalığımızı kendimiz üretiyoruz. Tarladan direkt sofraya getiriyoruz” dedi. Turşu yapımında kullandıkları malzemeleri de sıralayan Yüksel, “Turşularımızı yaparken malzemelerin tamamını Çubuk’ta yetişen ürünlerden kullanıyoruz. İçeresinde kullandığımız sarımsağa kadar ilçemizde yetişen ürünleri tercih ediyoruz. Namı yurt dışına kadar yayılan turşumuzun kurulumunda içerisine tuz, sirke, çok az limon tuzu, dereotu çiçeği ve defneyaprağı kullanıyoruz. Turşuya aromasını defneyaprağı ve dereotu veriyor. Salatalığa sarı rengini, kokusunu ve aromasını veren bunlar. İçinde herhangi bir kimyasal katkı ya da koruyucu yok. Oranlarını da kaçırmıyoruz. Sirkeli de olur, limonlu da; ikisinden de belirli oranlarda kullanıyoruz” diyerek doğallığa dikkat çekti. Turşuda kornişon yerine Çubuk’a özgü silor salatalık kullandıklarını belirten Yüksel, bunun nedenini şu sözlerle anlattı: “Kornişon burada çok verimli olmuyor. Silor salatalık Çubuk’ta çok daha verimli ve çıtır çıtır kalıyor. Kornişonlar biraz daha içini yiyen bir tür. Silor salatalık ise diri ve kıtır oluyor. Suyunu da Çubuk’un kuyu suyundan kullanıyoruz. O suyun tadı turşuya ayrı bir lezzet katıyor.”