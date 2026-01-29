Kış aylarında talep arttı: En çok tercih edilen turşu, satışları patladı!

Turşu suyunun da en az turşunun kendisi kadar ilgi gördüğüne işaret eden Yüksel, özellikle Çubuk’ta bu alışkanlığın oldukça yaygın olduğunu söyledi. Turşu suyunun sağlığa olan faydaları sebebiyle günün her saatinde tercih edildiğinin altını çizen Yüksel, “Sadece turşu satmıyoruz, turşu suyuna da yoğun bir talep var. Hatta birçok müşterimiz özellikle turşu suyu almak için geliyor” dedi. Turşu suyuna farklı bir tat ve görünüm kazandırmak için pancar suyuyla renklendirdiklerini sözlerine ekleyen Yüksel, “Pancar suyuyla renklendirdiğimizde hem rengi daha güzel oluyor hem de hafif tatlımsı, hoş bir aroma katıyor. Bu da turşu suyunun içimini daha keyifli hale getiriyor” diye konuştu. Turşuları yalnızca Çubuk’ta değil, Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırdıklarını dile getiren Yüksel, turşuya olan ilgiden dolayı memnun olduklarını belirtti. “Türkiye’nin her yerine gönderim yapıyoruz. Kargolarımız her gün düzenli olarak çıkıyor. Böylece müşterilerimize turşularımızı en taze haliyle ulaştırmaya çalışıyoruz” diyen Yüksel, satışların yıl boyunca sürdüğünü kaydetti. Bu yılki turşu fiyatları hakkında da bilgi veren Yüksel, tüketicilerin favorisi salatalık turşusunda boyutlara göre fiyatların değiştiğini söyledi. Sıfır numara salatalık turşusunun kilosunun 150 lira olduğunu söyleyen Yüksel, iki numara salatalık turşusunun ise 90 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğunu kaydetti. Salatalık turşusunun yanı sıra karışık turşuların ve diğer sebze turşularının da yoğun ilgi gördüğüne değinen Yüksel, “Biber, bamya, karnabahar, lahana ve pancar turşularımızın bir kiloluk bidonlarını da 150 liradan satışa sunuyoruz. Hem sofralık hem de hediyelik olarak tercih ediliyor” diye ekledi.