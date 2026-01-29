  • İSTANBUL
Kış aylarında talep arttı: En çok tercih edilen turşu, satışları patladı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kış aylarında talep arttı: En çok tercih edilen turşu, satışları patladı!

Kış aylarında soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi birçok solunum yolu hastalıklarında belirgin artış yaşanırken doğal turşulara talep arttı. Turşu satışları patladı. En çok tercih edilenin turşuyu tedbir için herkes alıyor...

#1
Kış aylarında talep arttı: En çok tercih edilen turşu, satışları patladı!

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakaları arttı. Coğrafi işaret belgeli Çubuk turşusu kış aylarında raflardaki yerini alırken, Ulus’a konuşan Çubuklu turşucu Nezaket Yüksel, “Turşu satışları ciddi anlamda patladı” dedi.

#2
Kış aylarında talep arttı: En çok tercih edilen turşu, satışları patladı!

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakaları artış gösterdi. Yaz aylarında üretimi yapılan coğrafi işaret belgeli Çubuk turşusu, kış aylarında raflardaki yerini alırken satışlar da hız kazandı. Ulus’a konuşan Çubuklu turşucu Nezaket Yüksel, “Havaların soğumasıyla birlikte turşu satışları ciddi anlamda patladı” dedi. En çok tercih edilen ürünün salatalık turşusu olduğunu vurgulayan Yüksel, bağışıklık sistemini güçlendirmesi için pancar ve domates turşusunu özellikle önerdiklerini söyledi. Turşu suyuna da yoğun talep olduğunu aktaran Yüksel, turşuları Türkiye’nin dört bir yanına günlük kargoyla gönderdiklerini ifade etti. Bu yılki turşu fiyatları hakkında da bilgi veren Yüksel, turşuların kilosunu 150 liradan satışa sunduklarını kaydetti.

#3
Kış aylarında talep arttı: En çok tercih edilen turşu, satışları patladı!

Turşunun sadece sofralara lezzet katmakla kalmadığını, özellikle kış aylarında vücut direncini artıran doğal bir destekleyici olarak görüldüğünü belirten turşucu Nezaket Yüksel, havaların soğumasıyla birlikte turşuya olan ilginin belirgin şekilde arttığını kaydetti. Kış mevsiminin gelmesiyle vatandaşların daha fazla turşu tüketmeye başladığını dile getiren Yüksel, “Çubuk turşumuzun sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Salatalıktan domatese, pancardan fasulyeye, lahanadan karnabahara kadar her çeşit üründen geleneksel yöntemlerle hazırladığımız turşularımız var. Vatandaşların en çok tercih ettiği ürün ise her damak zevkine hitap ettiği için salatalık turşusu oluyor” ifadelerini kullandı. Son günlerde hastalıkların çoğalmasıyla birlikte de turşuya olan talebin çoğaldığını aktaran Yüksel, “Turşu satışları ciddi anlamda patladı” dedi. Çubuk turşusunun en önemli farkının malzemeden başladığını söyleyen Yüksel, “Biz salatalığımızı kendimiz üretiyoruz. Tarladan direkt sofraya getiriyoruz” dedi. Turşu yapımında kullandıkları malzemeleri de sıralayan Yüksel, “Turşularımızı yaparken malzemelerin tamamını Çubuk’ta yetişen ürünlerden kullanıyoruz. İçeresinde kullandığımız sarımsağa kadar ilçemizde yetişen ürünleri tercih ediyoruz. Namı yurt dışına kadar yayılan turşumuzun kurulumunda içerisine tuz, sirke, çok az limon tuzu, dereotu çiçeği ve defneyaprağı kullanıyoruz. Turşuya aromasını defneyaprağı ve dereotu veriyor. Salatalığa sarı rengini, kokusunu ve aromasını veren bunlar. İçinde herhangi bir kimyasal katkı ya da koruyucu yok. Oranlarını da kaçırmıyoruz. Sirkeli de olur, limonlu da; ikisinden de belirli oranlarda kullanıyoruz” diyerek doğallığa dikkat çekti. Turşuda kornişon yerine Çubuk’a özgü silor salatalık kullandıklarını belirten Yüksel, bunun nedenini şu sözlerle anlattı: “Kornişon burada çok verimli olmuyor. Silor salatalık Çubuk’ta çok daha verimli ve çıtır çıtır kalıyor. Kornişonlar biraz daha içini yiyen bir tür. Silor salatalık ise diri ve kıtır oluyor. Suyunu da Çubuk’un kuyu suyundan kullanıyoruz. O suyun tadı turşuya ayrı bir lezzet katıyor.”

#4
Kış aylarında talep arttı: En çok tercih edilen turşu, satışları patladı!

Vatandaşların en çok Çubuk salatalık turşusuna ilgi gösterdiğinin altını çizen Yüksel, “Sıfır numara dediğimiz salatalıklar en küçük boyuttaki, süt gibi taze ve oldukça minik olanlardır. Genellikle en çok tercih edilen gruptur. Bir numara salatalıklar, sıfır numaraya göre biraz daha iri olup hem ev tüketimi hem de satış için oldukça uygundur. İki numara salatalıklar ise daha büyük boyutludur ve özellikle iri turşu sevenler tarafından tercih edilir. Üç numara salatalıkları ise genellikle lokantalara veriyoruz. Bu gruptaki salatalıklar doğranmış şekilde kullanıma daha elverişlidir. Aynı zamanda karışık turşuların ve lahana turşusunun içine de katıyoruz” şeklinde konuştu. Salatalığın boyutu küçüldükçe fiyatının arttığını belirten Yüksel, “Küçükler daha pahalı çünkü daha taze, daha çıtır ve lokmalık oluyor. İnsanların ‘tek atımlık’ dediği turşular bunlar” dedi. Yüksel, kış aylarında artış gösteren gribe ve soğuk algınlığına karşı turşunun bağışıklık sistemini destekleyen önemli bir besin olduğunu belirtti. Özellikle bazı turşu çeşitlerini hastalıklara karşı tavsiye ettiklerini belirten Yüksel, pancar ve domates turşusunun öne çıktığını söyledi. “Kırmızı pancar adeta bir vitamin deposu” diyen Yüksel, kendi üretimleri olan ve “atom” adını verdikleri acılı karışık turşunun da büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Domates turşusu boğaz ağrısına birebir olduğunu söyleyen Yüksel, “Kış aylarında özellikle hastalanan vatandaşlara sade domates turşusunu öneriyorum. Domates turşusu boğaz ağrısı için tam bir şifa kaynağı diyebilirim. Bunun yanı sıra lahana ve karnabahar turşularını da tüketebilirler” diye ekledi. Yüksel, turşunun düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kış aylarında vücut direncini artıran doğal bir destekleyici olduğunu da işaret etti.

#5
Kış aylarında talep arttı: En çok tercih edilen turşu, satışları patladı!

Turşu suyunun da en az turşunun kendisi kadar ilgi gördüğüne işaret eden Yüksel, özellikle Çubuk’ta bu alışkanlığın oldukça yaygın olduğunu söyledi. Turşu suyunun sağlığa olan faydaları sebebiyle günün her saatinde tercih edildiğinin altını çizen Yüksel, “Sadece turşu satmıyoruz, turşu suyuna da yoğun bir talep var. Hatta birçok müşterimiz özellikle turşu suyu almak için geliyor” dedi. Turşu suyuna farklı bir tat ve görünüm kazandırmak için pancar suyuyla renklendirdiklerini sözlerine ekleyen Yüksel, “Pancar suyuyla renklendirdiğimizde hem rengi daha güzel oluyor hem de hafif tatlımsı, hoş bir aroma katıyor. Bu da turşu suyunun içimini daha keyifli hale getiriyor” diye konuştu. Turşuları yalnızca Çubuk’ta değil, Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırdıklarını dile getiren Yüksel, turşuya olan ilgiden dolayı memnun olduklarını belirtti. “Türkiye’nin her yerine gönderim yapıyoruz. Kargolarımız her gün düzenli olarak çıkıyor. Böylece müşterilerimize turşularımızı en taze haliyle ulaştırmaya çalışıyoruz” diyen Yüksel, satışların yıl boyunca sürdüğünü kaydetti. Bu yılki turşu fiyatları hakkında da bilgi veren Yüksel, tüketicilerin favorisi salatalık turşusunda boyutlara göre fiyatların değiştiğini söyledi. Sıfır numara salatalık turşusunun kilosunun 150 lira olduğunu söyleyen Yüksel, iki numara salatalık turşusunun ise 90 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğunu kaydetti. Salatalık turşusunun yanı sıra karışık turşuların ve diğer sebze turşularının da yoğun ilgi gördüğüne değinen Yüksel, “Biber, bamya, karnabahar, lahana ve pancar turşularımızın bir kiloluk bidonlarını da 150 liradan satışa sunuyoruz. Hem sofralık hem de hediyelik olarak tercih ediliyor” diye ekledi.

#6
Kış aylarında talep arttı: En çok tercih edilen turşu, satışları patladı!

