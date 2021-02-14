Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde, alıkonulan 13 Türk vatandaşı şehit edildi. 10 Şubat 2021'de Gara'da şehit edilen 13 kişiden 10'unun kimliği tespit edildi. Şehit olanların arasında Astsubay Çavuş Semih Özbey’de yer aldı. Özbey, 14 Şubat Pazar günü son yolculuğuna uğurlandı. Peki, Semih Özbey kimdir?

Gara’da şehit edilen Astsubay Çavuş Semih Özbey kimdir nerelidir?

Malatya Ticaret Borsası eski başkanı Gürsel Özbey’in oğlu olan Semih Özbey 18 Eylül 2015’te kaçırıldı. Astsubay başçavuş Semih Özbey 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan Karayolunda alıkoyuldu. Özbey’in Rize’deki birliğinden izinli olarak memleketi Malatya’ya giderken kaçırıldığı biliniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son derece özel ve kritik bir harekat" olarak nitelendirdiği Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin sağ ele geçirildiğini, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiğini belirterek, "Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” ifadelerini kullandı.