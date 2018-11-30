Gangwon - Daegu maç saati ne zaman?

Güney Kore K Lig’inde heyecan dorukta. Gangwon - Daegu maçı için nefesler tutuluyor. Gangwon - Daegu maçı 1 Aralık Cumartesi günü saat 08:00’de oynanacak. Gangwon önceki hafta Jeju United mücadelesinde 2-2 berabere kaldı. Daegu ise Sangju Sangmu karşılaşmasında 2-5 kazandı.

Güney Kore K Lig 1 Küme Düşme Turu heyecanı devam ediyor. Gangwon, 01 Aralık 2018 Cumartesi günü Daegu takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. Maç öncesi Gangwon 44 puanla 2. sırada, Daegu 47 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gangwon, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Daegu, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Gangwon önceki hafta Jeju United mücadelesinde 2-2 eşitlik bozulmadı. Daegu ise Sangju Sangmu karşılaşmasında 2-5 golle sahadan yüzü gülen takım oldu. Gangwon, evinde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp kalesinde 3 golü gördü. Daegu, dış sahada 2 galibiyete sahip. Bu maçlarda Daegu 3 kez gol sevincine şahit oldu, 1 kez topu kalesinde gördü.