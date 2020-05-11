  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ganalı işçi, 533 kişiye Kovid-19 bulaştırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:17:59 -
Ganalı işçi, 533 kişiye Kovid-19 bulaştırdı

ABUJA (AA) - Gana'nın Atlantik sahil şehri Tema'da, balık işleme fabrikasında çalışan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir işçi, 533 işçiye hastalığı bulaştırdı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, televizyonda yaptığı açıklamada, Tema'da Kovid-19 testi pozitif çıkan bir işçinin 533 işçiye virüs bulaştırdığını bildirdi.

Fabrikada salgının nasıl yayıldığına dair detay vermeyen Akuffo-Addo, "533 kişinin hepsine bir kişi bulaştırdı. Şu anda işçinin temas ettiği diğer kişileri bulmak için çalışmalar başlatıldı." dedi.

Akuffo-Addo, ülkede salgınla mücadele kapsamında konulan toplu etkinlik yasağının mayısın sonuna kadar uzatıldığını, okulların da bir sonraki bildiriye kadar kapalı kalacağını söyledi.

Gana'da şimdiye kadar 4 bin 700 Kovid-19 vakası görülürken, 22 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 494'e yükseldi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı ise son 24 saatte 2 bin 668 artarak 63 bin 325’e çıktı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 67 artarak 2 bin 290'a ulaştı. Şimdiye kadar 21 bin 821 kişi de sağlığına kavuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak çağrı! ‘Böyle bir olay AK Partili belediyede gerçekleşseydi...’
Gündem

Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak çağrı! ‘Böyle bir olay AK Partili belediyede gerçekleşseydi...’

Ahmet Hakan Kadıköy'de tatbikatta şehit olan iki itfaiye eriyle ilgili Ekrem İmamoğlu'nu açıklama yapmaya çağırırken "Böyle bir olay AK Part..
Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı
Gündem

Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman, koronavirüs salgın..
Kılıçdaroğlu'ndan
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan "darbe yapacağız" itirafı! FETÖ'cülerin sözleriyle meşrulaştırmaya çalıştı

Katıldığı bir televizyon programında moderatörün "Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren CHP Lideri Kemal Kılıçdar..
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı