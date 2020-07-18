  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 572, iyileşenlerin sayısı 22 bin 915 oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-18 19:23:17 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 572, iyileşenlerin sayısı 22 bin 915 oldu

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 26 bin 572'ye çıkarken bunların yaklaşık yüzde 86'sı iyileşti.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 342 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 447 artarak 26 bin 572'ye ulaştığı, bunlardan 22 bin 915'inin iyileştiği belirtildi.

Son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 144'e yükseldiği ifade edildi.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 688 bini aşarken 14 bin 741 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 364 bin 370 oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı