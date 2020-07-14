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Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 02:31:16 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 24 bin 988'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 331 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 470 artarak 24 bin 988'e çıktığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 139 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 21 bin 67 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı da kaydedildi.

Gana'da şimdiye kadar 100'e yakın meclis üyesine Kovid-19'u yakalandığı bildirildi.

Ülkede başkent Akra 13 bin 690, Ashanti 5 bin 259, Western 2 bin 140 ve Central 1110 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 614 bini aşarken 13 bin 504 kişi hayatını kaybetti.

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