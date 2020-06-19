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Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 13 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 23:54:45 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 13 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 13 binin üzerine çıktı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, vaka sayısının son 24 saatte 274 artarak 13 bin 203'e yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybının 70'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 548'e yükseldiği ifade edildi.

Gana'da başkent Akra, Ashanti, Western ve Central, vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.

Central bölgesinde Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 131 kişi gözaltına alındı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 288 bini aşarken, 7 bin 699 kişi hayatını kaybetti.

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