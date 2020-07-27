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Aktüel

Gana'da Kovid-19 tedbirleri hafifletildi

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:09:47 -
Gana'da Kovid-19 tedbirleri hafifletildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirler gevşetildi.

Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, televizyonda yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19'a karşı getirilen yasakların hafifletildiğini bildirdi.

Akuffo-Addo, restoranlar, kuaför ve diğer iş yerlerinin yeniden açılabileceğini belirterek, "İbadethaneler artık tamamen açılabilir ancak bu tür yerlerde hijyen çok önemli. O yüzden maske ve dezenfektan kullanılmalı." dedi.

Gana Turizm Kurumu ve sağlık uzmanlarıyla yapılan görüşmelerin ardından ülkedeki turistik yerlerin açılması kararı alındığını aktaran Akuffo-Addo, artık toplu taşıma araçlarının da kapasitelerine göre yolcu alabileceğini ifade etti.

Akuffo-Addo, ülkenin hava, kara ve deniz sınırlarının ise kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi.

Ülkede şimdiye kadar 32 bin 437 Kovid-19 vakası görüldü, 161 kişi hayatını kaybetti.


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