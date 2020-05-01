Gana'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan sınırlar bir ay daha kapalı olacak

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce kapatılan ülkenin tüm sınırları, bir ay daha kapalı kalacak.

Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolaysıyla ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında daha önce 6 hafta süreyle kapatılan ülkenin deniz, hava ve kara sınırlarının bir ay daha kapalı kalacağını duyurdu.

Akufo-Addo, ülkedeki vakaların çoğunu yurt dışından gelenlerin oluşturduğunu belirterek, bu kararın ülkede Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin bir parçası olduğunu kaydetti.

Gana'da şimdiye kadar 2 bin 74 vaka görülürken, 11 kişi hayatını kaybetti.