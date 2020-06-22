  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gana'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan liseler "kısmen" yeniden açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:50:02 -
Gana'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan liseler "kısmen" yeniden açıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan liselerde yüz yüze eğitime kısmi olarak yeniden başladı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, yaptığı açıklamada, liselerin ikinci ve son sınıfında okuyan öğrencilerin bugünden itibaren derslerine başlayacağını duyurdu.

Akuffo-Addo, özellikle son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına hazırlanması için okulların açıldığını belirterek, sınav masraflarının Kovid-19 nedeniyle hükümet tarafından karşılanacağını kaydetti.

Azariyya İslamic Lisesi Öğretmeni Sulaiman Faisal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla ilk gün sıraların boş kaldığını söyledi.

Faisal, hükümetin salgına karşı tüm önlemleri almasına rağmen okullarına dönen az sayıdaki öğrencinin korku içinde derslerine devam ettiğini dile getirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta ülke genelinde eğitime ara verilmişti.

Gana'da şimdiye kadar 14 bin 154 Kovid-19 vakası görüldü, 85 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı