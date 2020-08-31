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Aktüel Gana'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları 5 ay sonra açılıyor
Aktüel

Gana'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları 5 ay sonra açılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-31 01:39:48 -
Gana'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları 5 ay sonra açılıyor

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatılan havalimanları yeniden faaliyete geçiyor.

Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede 5 ay önce Kovid-19 nededniyle kapatılan havalimanlarının 1 Eylül'den itibaren ticari uçuşlara yeniden açılacağını duyurdu.

Gana'ya giriş yapacak yolcuların son 72 saatte yaptığı Kovid-19 testini göstermek zorunda olduğunu anlatan Akuffo-Addo, "Ülkeye gelen her yolcuya da havaalimanında yeniden test yapılacak, ancak 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 testi yapılmayacak." dedi.

Akuffo-Addo, ülkenin kara ve deniz sınırlarının kapalı kalmaya devam edeceğini ifade ederek, okulların da ocak 2021'de açılacağını kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 44 bin 298 Kovid-19 vakası görüldü, 276 kişi hayatını kaybetti.

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