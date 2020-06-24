Gana'da koronavirüs vakası sayısı artıyor
Batı Afrika ülkesi Gana'da koronavirüs vaka sayısı 14 bin 568'e çıktı.
Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr Patrick Kuma-Aboagye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede toplam 277 bin 550 Kovid-19 testi yapıldığını bildirdi.
Vaka sayısının, son 24 saatte 414 artarak 14 bin 568'e yükseldiğini belirten Kuma-Aboagye, 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının 95'e çıktığını, iyileşen hasta sayısının ise 10 bin 907 olduğunu kaydetti.