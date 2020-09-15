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Aktüel Gana'da kamyonet ile iki otobüs çarpıştı 14 kişi öldü, 80 kişi yaralandı
Aktüel

Gana'da kamyonet ile iki otobüs çarpıştı 14 kişi öldü, 80 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 23:22:26 -
Gana'da kamyonet ile iki otobüs çarpıştı 14 kişi öldü, 80 kişi yaralandı

ABUJA (AA) - Gana'nın Eastern bölgesinde Kyekyewre şehrinde kamyonet ile iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaşamını yitirdi, en az 80 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kyekyewre şehrinde Accra-Kumasi kara yolunda seyreden bir kamyonetin lastiği patladı. Kontrolden çıkan kamyonetin iki otobüsle çarpıştığı kazada 14 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, en az 80 kişinin yaralandığını, aralarında durumu ağır olanların bulunduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.



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