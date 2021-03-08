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Dünya Gana'da facia: 20 çocuk suda kayboldu!
Dünya

Gana'da facia: 20 çocuk suda kayboldu!

Gana'nın Gomoa bölgesinde, yüzmeye giden çocuklardan 20 çocuğun suda kaybolduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 21:46:00 -
Gana'da facia: 20 çocuk suda kayboldu!

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Gomoa bölgesinde, yüzmeye giden çocuklardan 8'inin boğulduğu, 12 çocuğun ise kaybolduğu bildirildi.

Goma Emniyet Müdürü Moses Osakono, yerel basına yaptığı açıklamada, bölgedeki Apam Nehri'nde yüzmeye giden 20 çocuğun suda kaybolduğunu belirtti.

Osakono, olayın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 8 çocuğun cesedine ulaşıldığını ifade etti.

Kayıp 12 çocuğu arama çalışmalarının sürdürüldüğünü dile getiren Osakono, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

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