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Gana'da Eğitim Bakanlığı personelinin neredeyse tamamı Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 01:48:49 -
Gana'da Eğitim Bakanlığı personelinin neredeyse tamamı Kovid-19'a yakalandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, Eğitim Bakanlığı çalışanlarının yüzde 90'ının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Eğitim Bakanı Opoku Prempeh, bir yerel radyoya yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası bakanlıktaki tüm çalışanlara test yaptırdığını belirtti.

Testin sonuçlarına göre bakanlıktaki çalışanların yüzde 90'ının virüs taşıdığının ortaya çıktığını aktaran Prempeh, "Çalışanların çoğu asemptomatik, o yüzden evlerinde karantinaya girdiler." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 2 haftadır Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören Opoku Prempeh, hayatı boyunca ilk defa hastanelik olduğunu açıkladı.

Gana'da şu ana kadar 23 bin 463 Kovid-19 vakası görülürken, 129 kişi hayatını kaybetti.

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