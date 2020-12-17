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Aktüel Gana'da devlet başkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor
Aktüel

Gana'da devlet başkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 19:43:03 -
Gana'da devlet başkanlığı seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor

ABUJA (AA) - Gana'da devlet başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik devam eden gösterilere, güvenlik güçleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Ülkede 7 Aralık'ta yapılan devlet başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etmek için bir araya gelen binlerce kişi, başkent Akra'da protesto gösterileri düzenledi.

"Adalet istiyoruz", "Uyan" ve "Yeter Artık" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun seçim kampanya afişlerini yırtarken, Akufo-Addo'nun ve Gana Seçim Komisyonu Başkanı Jean Mensah'in istifalarını istedi.

Protestoya katılan polislerden Kofi Asare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestoların şiddet olaylarına dönüşmemesi için plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiklerini söyledi.

- Muhalif lider seçim sonucuna itiraz etmişti

Muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre (NDC) Partisinin lideri John Dramani Mahama, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, halkın iradesinin altüst edildiğini öne sürmüştü.

Mahama, NDC'nin Ulusal Seçim Komisyonu tarafından açıklanan seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun verilerine göre, ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo oyların yüzde 51,59'unu, muhalefet partisi adayı Mahama ise oyların 47,36'sını almıştı.

Ülkede seçim sırasında çıkan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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