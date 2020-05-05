Gana medyası duyurdu! Karius'un ardından Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Gana medyasında yer alan habere göre Beşiktaş'ın devre arası İtalyan temsilcisi Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayıracağını öne sürdü.
Beşiktaş'ta Lorius Karius'un ardından Kevin-Prince Boateng'le de yollar ayrılıyor.
Gana medyası duyurdu
Ghanasoccernet'in özel haberine göre; Siyah-Beyazlı takım yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı. Haberde ayırca Boateng'in Beşiktaş'ta mutlu olduğu ancak Koronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan kulübün böyle bir yola başvurduğu belirtildi.
6 maçta 2 gol attı...
Ocak ayı transfer döneminde Fiorentina'dan kiralanan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 10 maç oynarsa sözleşmesi uzar maddesi bulunuyordu. Boateng Beşiktaş formasyıla 6 maçta forma giymiş ve 2 gol atma başarısı göstermişti.
Ganalı yıldız Corona Virüs krizinden sonra yeniden Fiorentina'ya dönecek.