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Aktüel Gana, Kovid-19 aşılarını 2021'in ilk çeyreğinde alacak
Aktüel

Gana, Kovid-19 aşılarını 2021'in ilk çeyreğinde alacak

Yeniakit Publisher
2020-12-23 01:15:57 -
Gana, Kovid-19 aşılarını 2021'in ilk çeyreğinde alacak

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların, 2021'in ilk çeyreğinde alınacağı duyuruldu.

Gana Sağlık Hizmetleri Yetkilisi Dr. Franklin Asiedu Bekoe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların siparişini verdiklerini ve Mart 2021'e kadar alacaklarını belirtti. Hükümetin aşıların hepsini bir kerede alamayacağını altını çizen Bekoe, "Tabii ilk etap bir parça alacağız. Ama 2021'in ilk çeyreğinin sonunda aşıların hepsi alacağız." dedi.

Bekoe, ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına da kayıtlı olduklarını kaydetti.

Gana'da şimdiye kadar 54 bine yakın Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 333 kişi hayatını kaybetti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. John Nkengasong, geçen ay yaptığı açıklamada, Afrika'da aşılamanın 2021'in ikinci çeyreğine kadar başlayamayabileceğini söylemiş, aşıların soğuk hava depolarına ihtiyaç duymasının kıta için en büyük zorluk olacağını dile getirmişti.



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