Gana, İsrail'in aklını aldı! Anında geri vites yaptılar

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, İsrail tarafından 3 Gana vatandaşının sınır dışı edilmesi üzerine Tel Aviv yönetiminin özür dilediğini açıkladı.

Ablakwa, yerel radyosu Joy FM'e yaptığı açıklamada, Gana'nın yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik haksız uygulamalara karşı kararlı bir duruş sergileyeceğini vurguladı.

İsrail tarafından 3 Gana vatandaşının sınır dışı edilmesi üzerine Tel Aviv yönetiminin özür dilediğini belirten Ablakwa, "İsrail makamları yaptıkları işlemden dolayı özür diledi ve tansiyonun düşürülmesini istedi. Kendilerine çok açık şekilde ilettik. Eğer 10 Ganalıyı sınır dışı ederlerse biz de 10 İsrailliyi, 20 ederlerse 20, 50 ederlerse 50 İsrailliyi sınır dışı ederiz. Bunu asla kabul etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ablakwa, İsrail'in sunduğu gerekçeleri ise "kesinlikle dayanaksız" olarak nitelendirdi.

Gana Dışişleri Bakanlığı, pazar gününden itibaren Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isteyen Ganalı yolcuların "kasıtlı olarak hedef alındığını ve travmatik muameleye maruz bırakıldığını" açıklamıştı.

Açıklamada, Gana vatandaşlarına yapılan "insanlık dışı muamelenin" kınandığı belirtilmişti.

Aralarında Tel Aviv'de düzenlenen uluslararası bir siber güvenlik konferansına katılan parlamento heyetinden 4 kişinin de bulunduğu 7 Ganalının, herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, parlamenterlerin diplomatik girişimlerle serbest bırakılırken, 3 Gana vatandaşının İsrail makamlarınca sınır dışı edildiği kaydedilmişti.

Gana hükümeti ise İsrail'in bu muamelesine karşılık olarak dün ülkeye giriş yapan 3 İsrail vatandaşını sınır dışı etmişti.