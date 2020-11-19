Gana ile Kore 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı

ABUJA (AA) - Gana, farklı alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan projeler için Kore ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Alınan bilgiye göre, Gana Finans Bakanı Ken Ofori-Atta ile Kore'nin Akra Büyükelçisi Kim Sungsoo'nun katılımı ile başkent Akra'da Ekonomik Kalkınma İşbirliği Fonu (EDCF) çerçevesinde 400 milyon dolarlık anlaşmaya imza atıldı.

Bakan Ofori-Atta, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, kredinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) acil mücadele programı, Volta Gölü taşıma sistemi, eğitim ve su projeleri için kullanılacağını belirtti.

Ofori-Atta, kredinin 2022'ye kadar parça verileceğini ifade etti.

Kore'nin Akra Büyükelçisi Sungsoo ise EDCF kapsamında 1990'dan bu yana 9 proje için 354 milyon dolar kredi sağladığını söyledi.