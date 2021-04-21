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Gündem Gamze Özçelik'ten, "En iyisini hak ediyorum" diyen Şeyma Subaşı'na gönderme
Gündem

Gamze Özçelik'ten, "En iyisini hak ediyorum" diyen Şeyma Subaşı'na gönderme

Gayrimeşru hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın, "En iyisini hak ediyorum" şeklindeki sözleri tepki çekmişti. Mütedeyyin bir yaşam sürmeye başladıktan sonra kendisini hayır işlerine veren Gamze Özçelik, "Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?" diyerek Şubaşı'na gönderme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 10:24:00 - 2021-04-21 10:30:55
Gamze Özçelik'ten, "En iyisini hak ediyorum" diyen Şeyma Subaşı'na gönderme

Kurduğu dernekte yaptığı hayır çalışmalarıyla adından söz ettiren eski oyuncu Gamze Özçelik, Şeyma Subaşı'nın gayri meşru ilişki yaşadığı Mısırlı iş adamının uçak kiralamasının ardından yaptığı, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına göndermede bulundu.

Instagram hesabından Afrika'daki çocukların fotoğraflarını paylaşan Özçelik, "Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" diye yazdı.

Sosyal medyada gösterişli paylaşım yapanlara da seslenen Özçelik, "Malınızı, mülkünüzü, yemeklerinizi, kıyafetlerinizi ve tatillerinizi paylaşıp durmayın. Bu canların yarasına basmayın. Bu dünyada yokluk sınav, varlık daha da büyük sınav. Dünya böyle bir yer değil. O yüzden de fani... En kötü görünenin arkasında binbir güzellik gizli olabilir. Hakikat herkese görünmez." notunu düştü.

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