Gamze Özçelik'ten, "En iyisini hak ediyorum" diyen Şeyma Subaşı'na gönderme

Kurduğu dernekte yaptığı hayır çalışmalarıyla adından söz ettiren eski oyuncu Gamze Özçelik, Şeyma Subaşı'nın gayri meşru ilişki yaşadığı Mısırlı iş adamının uçak kiralamasının ardından yaptığı, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına göndermede bulundu.

Instagram hesabından Afrika'daki çocukların fotoğraflarını paylaşan Özçelik, "Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" diye yazdı.

Sosyal medyada gösterişli paylaşım yapanlara da seslenen Özçelik, "Malınızı, mülkünüzü, yemeklerinizi, kıyafetlerinizi ve tatillerinizi paylaşıp durmayın. Bu canların yarasına basmayın. Bu dünyada yokluk sınav, varlık daha da büyük sınav. Dünya böyle bir yer değil. O yüzden de fani... En kötü görünenin arkasında binbir güzellik gizli olabilir. Hakikat herkese görünmez." notunu düştü.