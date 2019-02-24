Gamze Özçelik: Zalimler için cehennem iyi ki var
Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik, Mısır'da 9 gencin idam edilmesine ilişkin bir paylaşım yaptı.24 Şubat 2019 Pazar 21:56
Gamze Özçelik, Mısır'da 9 gencin idam edilmesine sessiz kalmadı.
Umuda Koşanlar Derneği'nin başkanlığını yapan eski oyuncu ve sunucu Gamze Özçelik, Mısır'da 9 gencin idam edilmesine sessiz kalmadı.
"Zalimler için cehennem iyi ki var"
Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Mısır'da idam, Mısır'da zulüm var! Darbeyle başa geçen Sisi hükümeti, darbeye karşı gelen 9 genci idam etti. Şüphesiz ki; Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. Zalimler için cehennem iyi ki var...' dedi.
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