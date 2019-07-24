Gamze Özçelik kurduğu dernek ile Kamerun’da! Yardımlarıyla tanınan ünlü oyuncu Gamze Özçelik kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'ya gitti.

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'ya gitti. Gamze Özçelik, Kamerun'da yardıma muhtaç çocuklarla bir araya geldi. Özçelik, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflara, "Beni masum yüreklerde arayın diyen Rabbim... Seni mazlumun duasında, yetimin gülüşünde buldum. Artık senden büyük sevgili, yolundan büyük sevda yoktur bize..." notunu düştü.

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