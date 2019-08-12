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Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! İki elimiz yakanızda olacak

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birçok ülkede yardıma muhtaç insanlara yardım götüren Gamze Özçelik, İsrail'in Filistin'de estirdiği teröre sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından zulme tepki gösteren Özçeklik "İki elimizin sizin yakanızda olacak" dedi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:41
Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! İki elimiz yakanızda olacak

Gamze Özçelik, bayram gününde bile İsrailli polislerin insafsızca davranarak Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara müdahale etmesine tepkisiz kalamadı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özçelik, Filistin konusundaki duyarlılığını ortaya koydu.

İsraillilerin Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik uyguladığı zulmün günden güne arttığı bayram gününde bile polisler, Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere Haram-i şerif içinde müdahale etti.

İsrail polislerinden sert bir şekilde müdahale gören Filistinliler kendilerini korumaya çalıştı.

Olanlara duyarsız kalamayan Özçelik ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İsrail zulmüne tepkisini koydu.

İşte Gamze Özçelik'in o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:41
  1. Zeynep Gamze Özçelik
  2. Gamze Özçelik
  3. Mescid-i Aksa

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