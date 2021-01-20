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Dünya Gammazcılara Paris’ten para ödülü
Dünya

Gammazcılara Paris’ten para ödülü

Fransa yönetimi halkını gammazcılığa teşvik ediyor...

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:45:00 -
Gammazcılara Paris’ten para ödülü

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının saat 20:00 yerine 18:00’da başlayacağı açıklandı. Karar sonrası hükümet, sokağa çıkanları yetkililere bildirenleri ödüllendirmeyi planlıyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanları ihbar edenlere para verilecek. Halktan birbirini gammazlamasını isteyen Fransız yönetimi, bunun karantina için iyi olacağını belirtti.

Bu arada; Macron’un, korona aşısı konusunda Başbakan Castex, Sağlık Bakanı Veran, Devlet Bakanı Runacher ve Hükümet Sözcüsü Attal dışında konuşan bakanları kovacağı bildirildi.

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