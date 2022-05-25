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Ekonomi Gamlı baykuş Özgür Demirtaş yine sahneye çıktı
Ekonomi

Gamlı baykuş Özgür Demirtaş yine sahneye çıktı

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirmekten başka işi olmayan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kredi risk primlerindeki yükselmeye dikkat çekerek gönlünden geçeni açık etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 13:21:00 -
Gamlı baykuş Özgür Demirtaş yine sahneye çıktı

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirmekten başka işi olmayan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kredi risk primlerindeki yükselmeye dikkat çekerek gönlünden geçeni açık etti. Demirtaş, en sonunda faiz yükseltmek zorunda kalınacağını iddia etti.

 

Solakların ağzının içine baktığı ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) oranının 730 puana ulaşarak 14 yılın zirvesine yükselmesine işaret ederek faiz politikasını eleştirdi. Demirtaş "Sonunda faiz arttırmak zorunda kalınacak. Bunca yıllık inat boşa gidecek" dedi.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
-"Türkiye CDS’leri (İflas Risk Primi) son 14 yılın REKORUNA gitti.
-Faiz inadı ülkeyi mahvetti.
-Faiz Enflasyonun sebebidir dendi.
-Yalvardık yapmayın diye. Yapıldı. Sonunda faiz arttırmak zorunda kalınacak.
-Bunca yıllık inat boşa gidecek."

 

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