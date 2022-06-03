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Biyografi Galip Öztürk kimdir? Metro Turizm sahibi Galip Öztürk gözaltında mı?
Biyografi

Galip Öztürk kimdir? Metro Turizm sahibi Galip Öztürk gözaltında mı?

Gürcistan'ın Batum kentinde gözaltına alınan Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş adamı Galip Öztürk'ün 2 ay tutuklu yargılanmasına karar verildi. Peki Galip Öztürk kimdir? Galip Öztürk nereli?

Yeniakit Publisher
2022-06-03 15:05:00 - 2022-06-03 15:05:41
Galip Öztürk kimdir? Metro Turizm sahibi Galip Öztürk gözaltında mı?

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk 'adam öldürmeye azmettirmek' suçundan müebbet hapis cezası aldığı gün yurt dışına kaçmıştı. Öztürk'ün Gürcistan'daki ofisine özel hareket polisleri eşliğinde baskın düzenlendi. Öztürk'ün gözaltına alındığı aktarıldı. 

Galip Öztürk kimdir?

Galip Öztürk, 19 Nisan 1965 tarihinde Ayvacık, Samsun)'da doğdu. Gürcistan vatandaşı, Metro Şirketler Grubu'nun sahibi ve 2005'te kurulan "Türkiye Otobüsçüler Federasyonu"nun da kurucu başkanı.

Kuvvet Köseoğlu cinayetindeki müebbet cezasının Yargıtay tarafından onandığını önceden öğrenerek 2018 yılında Gürcistan'a kaçmıştı. Galip Öztürk'ün dedesi ve büyükleri, 1916 yılındaki Rus ilerlemesinde Sürmene'den Çarşamba yöresine yerleşmiştir. Ailesinin beş çocuğundan biri olan Öztürk, 1965 yılında İsmail Öztürk'ün oğlu olarak Ayvacık'ta doğdu İlköğrenimini Çarşamba'da tamamladıktan sonra 13 yaşındayken İstanbul'a giderek Topkapı'da bir çay ocağında çalışmaya başladı. Ardından Topkapı otogarında küçük bir çay ocağı ile ticarete başladı.

Daha sonra otobüs taşımacılığına geçti ve 1992 yılının Kasım ayında ise Metro Turizm'i kurdu. İlk olarak İstanbul-Ankara hattında üç otobüsle yola çıkan firma daha sonra hızla büyümeye başladı. Öztürk 2000 yılında Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği’nin başkanlığına seçildi. Aynı yıl Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ’nin de yönetim kurulu başkanlığı seçimini kazandı.4 Ocak 2005 tarihinde ise 58 derneği çatısı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonunu kurdu ve bu federasyonun kurucu başkanlığı görevini üstlendi.

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