  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Daha maç oynanmadan gerginlik artıyor! Şenol Güneş kavgası: Görenler şaştı kaldı bu işe

Miçotakis duyurdu: 'Altın vize' ile Yunanistan sınır kapıları açıldı! Ortaya çıkan tüm bilgiler!

Hamas ‘Ümmet yanımızda’ diyerek duyurdu! İşte Siyonist askerlerin kabusu olan yiğit

Mert Başaran Fakir ile zengin arasındaki farkı, zengin edecek formülü açıkladı! Yüzde 100 tutuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Narin’ açıklaması: ‘Bizzat takipçisi olacağım’

ABD’den RTX’e ceza: Amerikan devine şok, veriler sızdı! Detaylar hayrete düşürdü

İsrail’e büyük şok! Tamamı kapatıldı

Türk savunma sanayii devi Katmerciler’den tank taşıyıcı araç ihracatı!

The Guardian yazdı! Büyük rant: Elon Musk gezegenin ilk trilyoneri olabilir

Boeing’ten Polonya’ya CH-47 helikopteri teklifi
Gündem Galip Ensarioğlu'ndan 'Narin' açıklaması! 'Sözlerim çarpıtıldı'
Gündem

Galip Ensarioğlu'ndan 'Narin' açıklaması! 'Sözlerim çarpıtıldı'

Yeniakit Publisher
2024-09-08 23:52:00 -
Galip Ensarioğlu'ndan 'Narin' açıklaması! 'Sözlerim çarpıtıldı'

Katıldığı televizyon programında Narin'le ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, sözlerinin çarpıtıldığını açıkladı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra bu sabah bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cesedinin daha önce arama yapılan Eğertutmaz Deresi’nde bir kez daha yapılan arama çalışmaları sırasında bir çuval içerisinde, üzeri taş ve ağaç dallarıyla kaplanmış bir şekilde bulunduğunu duyurdu.

Soruşturma kapsamında, 21 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınanlar arasında anne, baba, kardeşleri ve akrabaları da bulunuyor.

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise Narin cinayetiyle ilgili Sözcü TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ensarioğlu’nun açıklaması şu şekilde:

Kayıp Narin, 19 gün sonra dere kenarında bir çuval içinde ölü olarak bulundu: Anne, baba ve kardeşleri de dahil 21 kişi gözaltında

“Narin'in ölen engelli ablası için "Düşüp öldü denildi, dosya kapandı" iddiası: "Doğal ölüm mü, cinayete mi kurban gitti; mezarı açılarak bakılmalı"

"Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek birşey söylemek istemiyoruz. Bir taraftan aile çok büyük acı yaşarken, aile bireylerinden tutuklama ve yeni gözaltılar var... Onları daha fazla yaralayacak, somut bir delile oturtmadan, ilgili birimler taarfından netleştirilmeyen bir şeyi bizim ifade etmemiz de doğru değil.

Bir şeyi gözden kaçırmamak lazım çünkü bütün Türkiye'nin gözü bu olayda. Bu nedenle yoğun bir gözaltı durumu var. Gözaltına alınan 21 kişi arasında aile üyeleri de var ancak aile bir kişiden ibaret değil. Ailede şüpheli durumda olan yarın öbür gün netleştikten sonra suçlu durumda olan bir iki kişi varsa bile bütün aileye aynı gözle bakmak, aynı şeyi düşünmek de doğru değil.

Büyük bir aile ama varsa bir suç herkes suçlu değil. Bu böyle kızımızın vahşice katledilişi, aile kararıyla olacak şey değil. Muhakkak böyle bir şey yoktur ortada. Vahşetle ilgili kesin sonucu almak için bir iki gün beklemek iyi olacak.

Aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin hemen hemen tüm bireylerini tanırız. Aileye karşı çok spekülasyonlar var sosyal medyada. Siyasi görüşü üzerinden sorunu ele almak istemiş kimileri bu çok çirkin bir şey. Siyaseti uzak tutmak lazım bu olaydan. Siyasetin bununla ne ilgili olabilir. Bunun üzerinden bir siyasi partiyi karalamak rant elde etmek çok çirkin şeyler.”

“BU DURUMU ÇARPITARAK FARKLI YÖNLERE ÇEKMEYE ÇALIŞANLARIN NİYETİ ORTADADIR”

Bu açıklamasından bir bölümünün gündeme gelmesinin ardından Galip Ensarioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, “bu durumu çarpıtarak farklı yönlere çekmeye çalışanların niyeti ortadadır” diyen Ensarioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam Sözcü TV’ye bağlandığım canlı yayında, Narin kızımızla ilgili söylediklerim son derece açık ve nettir. Böylesine acı bir olay üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar, toplumun acısını istismar etmeye kalkışanlar, ahlaki değerlerden tamamen yoksundur.

Bu durumu çarpıtarak farklı yönlere çekmeye çalışanların niyeti ortadadır.

Canlı yayında da açıkça ifade ettiğim gibi, olayla ilgili adli süreç büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Aile fertleriyle ilgili ‘gözaltına alınmamalı’ şeklinde bir açıklamam kesinlikle bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve çarpıtmalara itibar etmemesini önemle rica ediyor, yayının tamamını izleyip değerlendirme yapmalarının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Narin Güran soruşturmasında 21 gözaltı
Narin Güran soruşturmasında 21 gözaltı

Gündem

Narin Güran soruşturmasında 21 gözaltı

Narin’in ailesiyle görüşen Didem Arslan’dan çok konuşulacak açıklama
Narin’in ailesiyle görüşen Didem Arslan’dan çok konuşulacak açıklama

Gündem

Narin’in ailesiyle görüşen Didem Arslan’dan çok konuşulacak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Narin’ açıklaması: ‘Bizzat takipçisi olacağım’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Narin’ açıklaması: ‘Bizzat takipçisi olacağım’

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Narin’ açıklaması: ‘Bizzat takipçisi olacağım’

Emine Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı!
Emine Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı!

Gündem

Emine Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı!

Bu görüntüde çok şey var! Narin’in akrabası darp edilerek susturuldu
Bu görüntüde çok şey var! Narin’in akrabası darp edilerek susturuldu

Gündem

Bu görüntüde çok şey var! Narin’in akrabası darp edilerek susturuldu

Gazetecinin bulunduğu dereye girerek haber yapması tepki çekti
Gazetecinin bulunduğu dereye girerek haber yapması tepki çekti

Gündem

Gazetecinin bulunduğu dereye girerek haber yapması tepki çekti

Narin Güran’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Şok eden detaylar
Narin Güran’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Şok eden detaylar

Gündem

Narin Güran’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Şok eden detaylar

Narin Güran’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Şok eden detaylar
Narin Güran’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Şok eden detaylar

Gündem

Narin Güran’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı! Şok eden detaylar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23