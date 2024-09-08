Galip Ensarioğlu'ndan 'Narin' açıklaması! 'Sözlerim çarpıtıldı'

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra bu sabah bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cesedinin daha önce arama yapılan Eğertutmaz Deresi’nde bir kez daha yapılan arama çalışmaları sırasında bir çuval içerisinde, üzeri taş ve ağaç dallarıyla kaplanmış bir şekilde bulunduğunu duyurdu.

Soruşturma kapsamında, 21 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınanlar arasında anne, baba, kardeşleri ve akrabaları da bulunuyor.

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise Narin cinayetiyle ilgili Sözcü TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ensarioğlu’nun açıklaması şu şekilde:

Kayıp Narin, 19 gün sonra dere kenarında bir çuval içinde ölü olarak bulundu: Anne, baba ve kardeşleri de dahil 21 kişi gözaltında

“Narin'in ölen engelli ablası için "Düşüp öldü denildi, dosya kapandı" iddiası: "Doğal ölüm mü, cinayete mi kurban gitti; mezarı açılarak bakılmalı"

"Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek birşey söylemek istemiyoruz. Bir taraftan aile çok büyük acı yaşarken, aile bireylerinden tutuklama ve yeni gözaltılar var... Onları daha fazla yaralayacak, somut bir delile oturtmadan, ilgili birimler taarfından netleştirilmeyen bir şeyi bizim ifade etmemiz de doğru değil.

Bir şeyi gözden kaçırmamak lazım çünkü bütün Türkiye'nin gözü bu olayda. Bu nedenle yoğun bir gözaltı durumu var. Gözaltına alınan 21 kişi arasında aile üyeleri de var ancak aile bir kişiden ibaret değil. Ailede şüpheli durumda olan yarın öbür gün netleştikten sonra suçlu durumda olan bir iki kişi varsa bile bütün aileye aynı gözle bakmak, aynı şeyi düşünmek de doğru değil.

Büyük bir aile ama varsa bir suç herkes suçlu değil. Bu böyle kızımızın vahşice katledilişi, aile kararıyla olacak şey değil. Muhakkak böyle bir şey yoktur ortada. Vahşetle ilgili kesin sonucu almak için bir iki gün beklemek iyi olacak.

Aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin hemen hemen tüm bireylerini tanırız. Aileye karşı çok spekülasyonlar var sosyal medyada. Siyasi görüşü üzerinden sorunu ele almak istemiş kimileri bu çok çirkin bir şey. Siyaseti uzak tutmak lazım bu olaydan. Siyasetin bununla ne ilgili olabilir. Bunun üzerinden bir siyasi partiyi karalamak rant elde etmek çok çirkin şeyler.”

“BU DURUMU ÇARPITARAK FARKLI YÖNLERE ÇEKMEYE ÇALIŞANLARIN NİYETİ ORTADADIR”

Bu açıklamasından bir bölümünün gündeme gelmesinin ardından Galip Ensarioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, “bu durumu çarpıtarak farklı yönlere çekmeye çalışanların niyeti ortadadır” diyen Ensarioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam Sözcü TV’ye bağlandığım canlı yayında, Narin kızımızla ilgili söylediklerim son derece açık ve nettir. Böylesine acı bir olay üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar, toplumun acısını istismar etmeye kalkışanlar, ahlaki değerlerden tamamen yoksundur.

Bu durumu çarpıtarak farklı yönlere çekmeye çalışanların niyeti ortadadır.

Canlı yayında da açıkça ifade ettiğim gibi, olayla ilgili adli süreç büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Aile fertleriyle ilgili ‘gözaltına alınmamalı’ şeklinde bir açıklamam kesinlikle bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve çarpıtmalara itibar etmemesini önemle rica ediyor, yayının tamamını izleyip değerlendirme yapmalarının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”