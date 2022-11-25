Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Galip Aykaç'ın kim olduğu, kariyeri zaman zaman merak konusu oluyor. Peki, Galip Aykaç kimdir mesleği?

Galip Aykaç kimdir? Galip Aykaç mesleği kariyeri:

Galip Aykaç, 1957 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Aykaç, yaklaşık on sekiz yıl Türkiye’nin ilk organize perakende zinciri olan Gima’da çeşitli üst düzey görevlerde çalıştı. Takvimler 1997'yi gösterdiğinde Aykaç, Bim'de Satın Alma Genel Müdürü olarak görev almaya başladı. 2007 senesinde ise Galip Aykaç, Operasyon Komitesi Başkanı (COO) görevine getirildi. Aykaç halen BİM'in üst yönetiminde yer alıyor ve İcra Kurulu Üyesi, COO ve GPC Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

Galip Aykaç, aynı zamanda Odalar ve Borsalar Birliği’nce oluşturulan Türkiye Perakende Meclisi Üyeliği, Gıda Perakendecileri Derneği Başkan Yardımcılığı ile TOBB-GS1 Türkiye Komitesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

2010 yılında Galip Aykaç, perakende sektörünün en prestijli ödülü olan Perakende Güneşi ödüllerinde 'En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü'nün sahibi oldu.

Galip Aykaç, 2013 ve 2014 yıllarında Fortune Dergisi'nin değerlendirmesinde en değerli iş insanları listesinde 3.sırada yer aldı.