Galeta unlu tombik poğaça dışı çıtır içi pamuk: Galeta unlu poğaça tarifi
Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve enfes...
Galeta Unlu Tombik Poğaça Dışı Çıtır İçi Pamuk Tarifi İçin Malzemeler
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
2 yumurta ( sarısı hamura beyazı dışına )
2 yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı şeker
1 paket yaş maya
1 tatlı kaşığı tuz
Aldığı kadar un ( yaklaşık 4-5 su bardağı kontrollü koyalım )
Üzeri için;
1 çay bardağı galeta unu
Yumurta akı
İçi için;
1 kase beyaz peynir ( arzuya göre kıymalı patatesli kaşarlı da yapabilirsiniz)
Galeta Unlu Tombik Poğaça Dışı Çıtır İçi Pamuk Tarifi Nasıl Yapılır?
Un hariç malzemelerimizin hepsini yoğurma kabına alıyoruz . Güzelce karıştırarak mayanın erimesini sağlıyoruz . Daha sonra yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu yoğuruyoruz yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Yaklaşık 1 saat mayalandırıyoruz mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elimizde açıyoruz. Orta kısmına bir tatlı kaşığı peynir koyup hamurumuzu kapatıp yuvarlak şekil veriyoruz. İlk önce yumurta beyazına bulayıp daha sonra galeta ununa buluyoruz. Yağlı kağıt yerleştirdiğimiz fırın tepsisine aldıktan sonra 20 dakika tepsi mayası yapıp 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.