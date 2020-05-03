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Kadın - Aile

Galeta unlu karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabahar kızartması tarifi ve malzemeleri

Karnabahar kızartması çocuklar tarafındanda yenen bir yemek olduğu için sıklıkla hanımlar tarafından yapılıyor. Peki ama karnabahar kızartması nasıl yapılır? Özellikle galeta unuyla hem kalan ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz hemde lezzetli bir ana yemek yapacağınız sodalı bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte galeta unlu karnabahar kızartması tarifi ve karnabahar kızartması malzemeleri...

Yeniakit Publisher
2020-05-03 18:19:00 -
Galeta unlu karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabahar kızartması tarifi ve malzemeleri

Galeta unlu karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabaharı çocuklarınıza yedirmek istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Oldukça hafif olan bu lezzeti sarımsaklı yoğurt ya da humus ile de servis edebilir, menünüzü zenginleştirebilirsiniz.

Malzemeler

  • 1 adet orta boy karnabahar
  • 1 şişe maden suyu
  • 1 kase un
  • 1 kase galeta unu
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için;

  • Sıvıyağ

Öncelikle karnabaharları dikkatli bir şekilde çiçeklerine ayırın ve yıkayın.

İçi su dolu bir tencerenin içerisine suyu alın, kaynatın. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı un ilave ederek tel çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırın.

Çiçeklerine ayırdığınız karnabaharları suyun içerisine atın. Çok hafif haşlanana kadar suyun içerisinde pişmeye bırakın.

Haşlandıktan sonra tencereden alın ve karnabaharlarınızı bir süzgecin üzerinde soğuk sudan geçirin. 

Bir sonraki işlem için kaseye yumurtaları kırın. İçerisine tuz ve karabiber ekleyerek çırpın. Diğer kaselere de un ve galeta ununu koyun.

Karnabaharların üzerine maden suyunu döküp 4-5 dakika bekletin. Ardından karnabaharları önce una, sonra yumurtaya sonra da galeta ununa bulayın.

Kızartmak için yağı derin bir tava ya da tencereye alın ve kızdırın. Ardından karnabaharları tek tek dikkatli bir şekilde yağa bırakın. Dağılmaması için çok fazla karıştırmayın ve karnabaharların arasında boşluklar bırakarak kızartın.

Son olarak maşa ya da kevgir yardımıyla dikkatli bir şekilde yağdan alın. Kağıt havlu serili kağıda koyup fazla yağını süzdürün. Servis edin...

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