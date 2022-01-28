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Kadın - Aile Galeta tatlısı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Galeta tatlısı nefis
Kadın - Aile

Galeta tatlısı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Galeta tatlısı nefis

Galeta tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte kolay tarif...

Yeniakit Publisher
2022-01-28 13:13:00 - 2022-01-28 13:30:32
Galeta tatlısı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Galeta tatlısı nefis

Galeta tatlısı tarifi

Galeta tatlısı malzemeler

  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 3 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)
  • Yarım çay bardağı Hindistan cevizi
  • Galeta unlu tatlı muhallebisi için:
  • 3 su bardağı süt
  • 2 kahve fincanı tam buğday unu
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket krem şanti
  • Galeta unlu tatlıyı süslemek için:
  • 1/2 su bardağı Hindistan cevizi
  • Galeta unlu tatlı şerbeti için:
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 2 damla limonun suyu

Galeta tatlısı nasıl yapılır?

Keki hazırlamak için şeker ve yumurta iyice çırpılır. Daha sonra içerisine sıvıyağ, galeta unu, ceviz, hindistan cevizi, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip iyice çırpın. Hazırlanan karışım dibi iyice yağlanmış kare veya dikdörtgen bir cam kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

Şerbeti için; Su ve şekeri bir tencerede güzelce karıştırıp ocağa alın. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 5 dakika daha kaynatın. İçine limon suyu ilave edin. Biraz daha kaynadıktan sonra kenara alın ve soğutun. Muhallebiyi hazırlamaya başlayın. Süt, un, şeker ve nişastayı bir tencereye alıp güzelce karıştırın. Ocağın altını açın ve kaynayana kadar karıştırmaya devam edin. Muhallebi kaynayıp koyulaşınca vanilyayı ekleyin. Altını kapatıp ılımasını bekleyin. Ilıyan muhallebinin içerisine toz krem şanti ekleyip mikser yardımı ile iyice çırpın. Kek piştikten sonra fırından alın ve kek sıcakken üzerine soğumuş şerbeti dökün. Kek şerbeti emince muhallebiyi üzerine eşit bir şekilde yayın. Afiyet olsun.

 

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