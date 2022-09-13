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Dünya Galeride çıkan yangın otele sıçradı! 8 kişi öldü, yaralılar var
Dünya

Galeride çıkan yangın otele sıçradı! 8 kişi öldü, yaralılar var

Hindistan'da içinde otel de bulunan binada çıkan yangında 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 13:02:00 -
Galeride çıkan yangın otele sıçradı! 8 kişi öldü, yaralılar var

Hindistan'da içinde otel de bulunan binada çıkan yangında 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

 

Polis yetkilileri bir binanın bodrum katındaki elektrikli scooter galerisinde çıkan yangının aynı binanın üst katındaki otele sıçradığını belirtti.

Yangında binadaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 9 kişinin de tedavi için hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, yangının kontrol altına alındığını, çıkış sebebinin araştırıldığını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ayrıca ölenlerin yakınlarına 200 bin Hindistan rupisi (yaklaşık 2 bin 530 dolar) ve yaralılara 50 bin Hindistan rupisi (yaklaşık 630 dolar) tazminat ödeneceğini duyurdu.

 

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