Galericilerde 15 Eylül telaşı! İkinci el oto pazarı ise boş kaldı

Rami Açık Oto Pazarı hafta sonu olmasına rağmen boş kaldı. Gelenler fiyatları yüksek bulurken, satışlarda düşüş olduğu ifade edildi. Oto galericileri ise 15 Eylül telaşı sardı.

Rami'deki açık oto pazarı bir süre öncesine kadar, araç alım-satımında en çok hareketlilik yaşanan noktalardan biriydi. Son zamanlarda ise Rami Açık Oto Pazarı'nda durgunluk yaşanıyor. Araç almaya gelenler bütçesine uygun araba bulmakta zorlanırken, aracını satmaya gelenler de alıcı bulamıyor. Hafta sonları dolu olan oto pazarı ise bu hafta sonu boş kaldı.

Aracını satmaya gelen Hakan Çukurova "Rami Oto Pazarı şu anda çok durgun, piyasa çok durgun araç satamıyoruz. Buradaki çoğu yerleri de zaten galericiler almış. Ben saat 06.30'da geldim, şahsi aracımla geldim. İnternete de koydum oradan da satamadım" dedi.

Rami Açık Oto Pazarı'nda oto galerici olan Altuğ Pakman "15 gündür hiçbir hareket yok. Bu mevsimden de kaynaklanıyor ama tabii ekonomiden de kaynaklanıyor. Son 1 haftadır hiç rağbet yok. Eskiye göre hiç hareket yok. Normalde pazar günleri bu cadde dolu olurdu. İnsan kaynardı burası şu anda hiç kimse yok. Suriyeliler de şehir değiştirmeye başladı onlar da arabalarını satıyor. Düşüşü halk bekliyor, düşüş olmaz durgunluk olur. En fazla galericiler karlarında vazgeçer aldıkları fiyata satar ama biz düşüş beklemiyoruz fiyatlarda" dedi.

Otomobil almaya gelen Engin Ulukaya, "Geçen hafta da gelmiştim, aradığım şartlarda bir araç bulamadım. 350-400 bin liralık araçlar 500-550 bin lira. Televizyonlarda, sosyal medyada fiyatların düştüğü söyleniyor ama şu anda pazarda düşüş yok. 300-350 bin lira bandında araç bakıyorum, 93-95 model bir araca 85 bin lira istiyorlar. Bu şartlarda nasıl araç alacağız bilmiyorum" diye konuştu.

Oto galericilerde 15 Eylül telaşı

Bu arada 15 Eylül itibariyle de araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu gelecek. Hal böyle olunca da ellerinde sıfır otomobil bulunan oto galericiler harekete geçti, 15 Eylül'e kadar araçlarını elden çıkarmaya çalışıyor. Oto galeri sahibi Esat Aydın "Bizim elimizde şu an 2 tane sıfır araç var. Şu anda araçları satmaya çalışıyoruz. Piyasa durgun, genel bir durgunluk var. 15 Eylül'den sonra bu araçları satmamak gibi bir lüksümüz yok satmak zorundayız, biz ticaret yapıyoruz. Araca 6 bin kilometre binerek, yasaya uyup o aracı satmayı planlıyoruz. Biz şu anda fiyatları 100 bin lira düşürdük ama talep yok" dedi.

Oto galeri sahibi Yusuf Efe de "Şu an bende sıfır araç yok. Sıfır araç gelecekti bana ama bu yasadan dolayı iptal ettirdim. Genel olarak bir durgunluk var piyasada, fiyat olarak da yaklaşık yüzde 6-8 düşüş yaşandı. 15-20 gün sonra tekrar piyasa açılacak diye düşünüyoruz. Ben bir galerici olarak sıfır arabaların galeriden alınmasına karşıyım" diye konuştu. Oto galerici İrfan Çeçen "Açıkçası bu yasanın çıkması galericiler açısından iyi oldu. Ben yasadan dolayı ikinci elde hareketlilik yaşanır diye düşünüyorum. Bayiler zaten galericilere sıfır araç vermiyordu" dedi.