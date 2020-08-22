Galericiler ikinci el araç satışındaki yeni düzenlemeden memnun

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç satışıyla ilgili düzenlemenin esnafa nefes aldıracağını, vatandaşlara da güvenilir alışveriş imkanı sunacağını söyledi.

Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Düzenlemenin 7-8 yıldır gündemde olduğunu belirten Yanık, esnafın hakkını korumak için böyle bir yönetmeliğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yanık, belge alma zorunluluğuna ilişkin, "31 Ağustos itibarıyla Türkiye'de oto alım satımı yapan, vergi levhası olan tüm galerici esnafının mesleki yeterlilik belgesi ile yetki belgesinin olması gerekiyor. 31 Ağustos'a az bir zaman kaldı. Bu belgeleri almayan esnafın en kısa sürede eksiklerini tamamlayıp belgelerini almaları gerekiyor." dedi.

Bu konuda yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirten Yanık, mesleki yeterlilik belgesinin odalardan, yetki belgesinin ise belediyelerden alındığını dile getirdi.

Talepleri karşılamada hem odaların hem de belediyelerin zorlandığını söyleyen Yanık, sürenin uzatılması noktasında tolerans gösterilmesini beklediklerini bildirdi.

Yanık, "Bu yönetmelik son haliyle bizi çok fazla memnun etmesine rağmen ufak tefek eksiklikleri var. Bu eksiklerin de zaman içinde düzeleceğine inanıyorum. Çıkan yönetmelikle esnaf bir nefes alacak. Vatandaşlar da ikinci el araçları güvenilir şekilde alabilecek. Yönetmelikle galericiler, sattıkları araçlara garanti verecek." diye konuştu.

- Güvenli Ödeme Sistemi'ne geçiş

Yönetmelikteki en önemli düzenlemelerden birinin, takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışının ticari faaliyet kabul edilerek takibi sonucunda yaptırım uygulanması olduğunu vurgulayan Yanık, ikinci el taşıt alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi kullanılmasının da zorunlu hale getirildiğini ifade etti.

Araç kiralama şirketlerinin, aldıkları sıfır araçları en az 1 yıl sonra satabileceklerini dile getiren Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar galerici esnafı için güzel gelişmeler ancak yönetmelikte belirlenen iş yeri şartları konusunda ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü yönetmelik gereği galeri binasının ticari alanının, en az 80 metrekare büyüklüğe ve 3 metre yüksekliğe sahip olması gerekiyor. Türkiye'de maalesef ticari alanlar oldukça az. Bu vasıfları taşıyan iş yerleri oldukça az. Bu konuda bir esneme bekledik ama olmadı. Sektör olarak genel anlamda çıkan yönetmelikten memnunuz. Bu yönetmeliğin daha da geliştirilmesi ve Türkiye şartlarına göre değişmesi gereken birtakım yerleri var. Bunların da Bakanlık yetkilileriyle görüşülerek değişeceğine veya güncelleneceğine inanıyoruz."

- "Kimin yetkili veya yetkisiz araç sattığı tespit edilecek"

Hakan Yanık, düzenlemelere uyarak işlerini düzgün yapmaya çalıştıklarını ancak piyasayı germe amacıyla ortaya atılan iddiaların sektöre darbe vurduğunu söyledi.

Vatandaşlardan, yetkili kişiler tarafından yapılmayan açıklamalara inanmamalarını isteyen Yanık, şunları kaydetti:

"Yönetmelik çıkmadan, yönetmelikle ilgili demeç verenlerin söylemlerinin nasıl boşa çıktığını hepimiz gördük. Böyle yaparak hem ticaretimizi baltalıyorlar hem de huzurumuzu bozuyorlar. Yönetmelik ufak tefek eksikleriyle beraber sektöre çekidüzen verecek. 31 Ağustos'tan sonra noterler, araç alım satımı yapan arkadaşlarımızın satışlarında mesleki yeterlilik belgesiyle yetki belgelerini sistem üzerinden görecek. Noterlere verilen sorumlulukla beraber Türkiye'de kimin yetkili veya yetkisiz araç sattığı tespit edilecek."

Yanık, sektörün 1-1,5 yıl sonra tamamen düzene gireceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.