Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galaxy S7 ve S7 Edge için Android Oreo güncelleme tarihi belli oldu!

Samsung Türkiye, ‘’Güncel miyiz?’’ isimli resmi internet sitesi üzerinden Galaxy S7 ve S7 Edge için Android Oreo (8.0) güncellemesinin ne zaman yayınlanacağını duyurdu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:44
Galaxy S7 ve S7 Edge için Android Oreo güncelleme tarihi belli oldu!

Yeni amiral gemisi Galaxy S9 Plus ile özellikle kamera konusunda kullanıcıların beğenisini kazanan Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 modellerini Android Oreo güncellemesi ile buluşturunca, gözler Galaxy S7 ve S7 Edge' e çevrildi. Hem global hem de Samsung Türkiye tarafında Oreo güncellemesi için net tarih sonunda verildi. Oreo güncellemesi ne zaman?

GALAXY S7 / S7 EDGE OREO GÜNCELLEME TARİHİ AÇIKLANDI!

13 Nisan günü güncellemenin yayınlanmaması kullanıcıların endişelenmesine neden olurken, sevindirici haber yine Samsung Türkiye’den geldi. Her iki cihaz için planlanan güncelleme tarihi, 18 Mayıs 2018 olarak güncellendi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:44
  1. Samsun
  2. samsung Türkiye
  3. s7 android oreo güncellemesi
  4. s7 edge oreo
  5. güncel miyiz?
  6. TEKNOLOJİ Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'dan çok kritik Irak hamlesi!
    1. Amerika'dan çok kritik Irak hamlesi!
    2. Kahvaltıların en gözde hamur işisi:..
    3. Beşiktaş Formalı Nikah
    4. Barcelona Arda'yı çabuk unuttu!
    5. Galatasaray son düzlükte
    6. Mersin'de 500 çarşı ve mahalle bekçisi..
    7. Amerika'dan Rusya'ya çağrı
    8. Avrupa ülkesinde büyük kriz
    9. Muhalefetin seçim formülleri!
    10. Tapu'da devrim gibi karar
    11. İngiltere'de Cenk Tosun rüzgarı!..
    12. TOKİ'den ucuz konut fırsatı
    13. Gül'ün finali! Arınç'ın güçlü dönüşü...
    14. O noktalar belirlendi, 311 milyon..
    15. Türk Bayrağını öptüğü için kovulmuştu!..
    16. Edirne'de kaza yaptı, yürüyerek gitti..
    17. ABD'den Rusya'ya çağrı: Askerlerinizi..
    18. Skandal sözler! Set ortamlarında o..
    19. Akşener: DP ve SP'yle birlikte yürümek..
    20. Akılalmaz hırsızlık! Kendi döşedikleri..
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...