Galaxy S7 ve S7 Edge için Android Oreo güncelleme tarihi belli oldu!

Yeni amiral gemisi Galaxy S9 Plus ile özellikle kamera konusunda kullanıcıların beğenisini kazanan Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 modellerini Android Oreo güncellemesi ile buluşturunca, gözler Galaxy S7 ve S7 Edge' e çevrildi. Hem global hem de Samsung Türkiye tarafında Oreo güncellemesi için net tarih sonunda verildi. Oreo güncellemesi ne zaman?

GALAXY S7 / S7 EDGE OREO GÜNCELLEME TARİHİ AÇIKLANDI!

13 Nisan günü güncellemenin yayınlanmaması kullanıcıların endişelenmesine neden olurken, sevindirici haber yine Samsung Türkiye’den geldi. Her iki cihaz için planlanan güncelleme tarihi, 18 Mayıs 2018 olarak güncellendi.