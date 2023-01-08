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Teknoloji Galaxy S23 çıkış tarihi duyuruldu: Yanında gelecek ücretsiz hediyesi de belli oldu! Tanıtım tarihi
Teknoloji

Galaxy S23 çıkış tarihi duyuruldu: Yanında gelecek ücretsiz hediyesi de belli oldu! Tanıtım tarihi

Samsung kullanıcılarının beklediği Samsung, 2023'ün amiral gemisi Galaxy S23 serisinin çıkış tarihini açıkladı. Az önce duyuruldu: Ek olarak telefonların yanında verilecek hediye de belli oldu. Samsung, Galaxy’lere özel işlemcileri için ilk detayları vermeye hazır..

Yeniakit Publisher
2023-01-08 11:21:00 - 2023-01-08 11:25:33
Galaxy S23 çıkış tarihi duyuruldu: Yanında gelecek ücretsiz hediyesi de belli oldu! Tanıtım tarihi

Samsung'un uzun süredir beklenen Galaxy S23 serisi için beklenen an geldi. Sızıntılarıyla gündeme gelen, merak edilen teknik detayları ortaya çıkan yeni amiral gemilerinin çıkış tarihi açıklandı. Üç farklı modelden oluşacak Samsung Galaxy S23 serisi, artık hemen hemen kesin olarak sadece Snapdragon 8 Gen 2 işlemci üzerine kurulacak.

Buna göre Güney Koreli teknoloji devi, amiral gemisi modelleri Galaxy S23'ü1 Şubat tarihinde tanıtacak. Ayrıca cihazların yanında ön siparişe özel çok önemli bir hediye de yer alacak.

GALAXY S23 SERİSİ, 1 ŞUBAT'TA TANITILACAK

Galaxy S23 serisi 1 Şubat tarihinde tanıtılacak ve hemen akabinde 2 Şubat'ta ön siparişe açılacak.

Ön siparişe özel kullanıcılar önemli bir hediyeye de sahip olacak. Şirketin üst düzey kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 2, 2 Şubat ila 8 Şubat arasında ön sipariş veren kişilere ücretsiz olarak S23 serisinin yanında verilecek.

Samsung yeni telefonunda çok fazla değişikliğe gitmeyecek. Ancak önceki neslin rahatsız eden çıkıntılı kamera tasarımı, yeni modellerde baştan tasarlanacak ve daha kullanıcı dostu hale getirilecek.

Diğer yandan seride birbirinden renkli modeller bulunacak. S23 ailesi, gri, siyah, mavi, yeşil, kırmızı renk seçenekleriyle karşımıza çıkacak.

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