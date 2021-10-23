  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Galaxy S22 Ultra‘nın arka panelini ortaya çıkaran yeni bir sızıntı geldi
Teknoloji

Galaxy S22 Ultra‘nın arka panelini ortaya çıkaran yeni bir sızıntı geldi

Son gelen bilgiler ile beraber de tasarım açısından LG’den ilham alınmış durumda. Yaklaşmakta olan Galaxy S22 Ultra’nın arka plakasının tasarımını sergileyen Weibo’da tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 11:38:00 -
Galaxy S22 Ultra‘nın arka panelini ortaya çıkaran yeni bir sızıntı geldi

Resme baktığımızda, panelin siyah renkli olduğunu ve kamera sensörleri için kesikler olduğunu görebiliriz. Güney Koreli teknoloji devinin logosu da alt kısımda görülebiliyor. İlginç bir şekilde, görüntü sensörleri için kesikler, cihazın aynı hizada bir kamera çıkıntısına sahip olacağını ima ediyor.

Karşılaştırıldığında, 2020 LG Velvet, arka panelle aynı hizada olan dikey olarak yığılmış kamera modülleri ile form faktörü açısından oldukça benzer görünüyor. (Android Başlıkları Üzerinden)Bununla birlikte, Galaxy S22 Ultra’daki kameralar açıkça daha büyük. Bunun hala doğrulanmamış bir sızıntı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Yeni serinin özellikle Apple’ın yeni iPhone 13 serisi ile rekabet edebilmesi için ekstra özellikler, performans özellikleri veya en azından fiyat açısından güncellemelere ihtiyaç duyabilir. Aslında sadece Apple’ın yeni seri telefonları için değil, Xiaomi ile de rekabet edecek. Xiaomi son zamanlarda Avrupa’ya açılması ve Huawei’den doğan boşluğu çok büyük ölçüde doldurmuş durumda. Şirketin amiral gemi telefonları da kullanıcılar tarafından oldukça tutulmış durumda. Bakalım süreç bize neler gösterecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kışın vazgeçilmezi kestane kansere karşı koruyor
Kadın - Aile

Kışın vazgeçilmezi kestane kansere karşı koruyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, soğuk havaların sevilen yiyeceklerinden kestanenin tam bir şifa deposu olduğunu belirtti. ..
Anaokulu öğrencilerinden turşu
Kadın - Aile

Anaokulu öğrencilerinden turşu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Anaokulu öğrencileri, kışlık turşularını hazırladı.
Dünya

"Turistin geldiği yere cami yapılmaz" diyen kafa da çıktı!

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılacak operasyon için Irak ve Suriye tezkeresine karşı çıkan Evrensel'in mor halkalı yazarı Ayşen Şahi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay