Galaxy S10e, S10 ve S10+ Turkcell dünyasında

Samsung’un üç yeni modeli Galaxy S10e, S10 ve S10+ Turkcell’liler için raflarda yerini alıyor.

Bu modellerden herhangi birini www.turkcell.com.tr ‘den satın alacak kullanıcılara Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediye ediliyor.

Akıllı telefonlar, peşin ya da Financell (Turkcell Finansman AŞ) üzerinden 12, 24, 36 taksit imkânıyla elde edilebiliyor. Güvenli olan S10 üç arka kamerasıyla; Galaxy S10 ise arkada 3 ve önde 2 olmak üzere toplam 5 kamerasıyla dikkat çekiyor.