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Ekonomi Galaxy M31s Samsung online mağazada ön siparişle satışta
Ekonomi

Galaxy M31s Samsung online mağazada ön siparişle satışta

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:57:44 -
Galaxy M31s Samsung online mağazada ön siparişle satışta

İSTANBUL (AA) - Samsung'un yeni akıllı telefonu Mega Güçlü Galaxy M31s, Samsung online mağazada ön siparişle satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ön siparişe özel başlatılan kampanya kapsamında 6-16 Ekim tarihleri arasında telefonu satın alacak ilk 150 kişi 200 TL değerinde hediye puan fırsatından da faydalanabilecek.

Galaxy M31s'in 6,5 FHD+ Süper AMOLED Sonsuz-O ekranı ile film seyredip favori oyunlar oynanabiliyor.

Ayrıca telefonda yer alan 64MP Ana Kamera ile ultra yüksek çözünürlükte çekim yapabiliyor ve 12MP Ultra Geniş Açılı Kameranın 123° görüş açısı ile her an görüldüğü gibi çekilebiliyor.

Telefonun 5MP Derinlik Kamerası arka planı bulanıklaştırırken, 5MP Makro Kamera yakın çekimleri odakta tutuyor.

Siyah ve Mavi renk seçenekleri ile gelen telefonun Türkiye'deki satış fiyatı ise 3 bin 499 TL.


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