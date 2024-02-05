Galatatasaray 35 milyon euro daha kazanç hedefliyor!

Ara transferde Boey ve Bakambu'yu satarak 35 milyon euro kazanan Galatasaray, yerli oyuncuları için EURO 2024'i bekleyecek. Sarı-kırmızılılar; 3 oyuncusundan 35 milyon euro daha gelir elde etmeyi planlıyor.

Boey ve Bakambu'yu satarak 35 milyon euro net transfer geliri elde eden, 10 milyon euro da bonus kazanmak için bekleyen Galatasaray, hedefi büyüttü.

Ara transferde yerli oyuncularına gelen teklifleri kabul etmeyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunu bekliyor.

Galatasaray, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye Milli Takımı ile boy göstermesi planlanan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'nın piyasa değerini katlamasını bekliyor

Yaz transfer döneminde bu oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünen yönetim, en az 35 milyon euro gelir daha elde etmek istiyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakiplerle mücadele eden Galatasaray'da bu isimler kendilerini Avrupa futboluna tamamen tanıttı.

Devler Ligi'nde elemeler dahil 12 maça çıkan Kerem, 3 gol ve 2 asistlik katkı verirken, Ajax'ı peşine taktı.

Bu sezon 5 farklı mevkide forma giyen Barış Alper'le ise Lazio yakından ilgileniyor.

Yine üst düzey performans sergileyen Abdülkerim'i ise başta Zenit olmak üzere birçok takım takip ediyor.